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Факты / Видео / Украина / Общество

В Киеве более чем на 20% возросло количество больных гриппом

В Киеве более чем на 20% выросло количество больных гриппом.

На прошлой неделе вирусное заболевание обнаружили у почти 15 тыс. пациентов. В медучреждения госпитализированы более 200 киевлян, из них почти половина — дети.

По подсчетам медиков — школьники гриппом начали болеть меньше, а вот количество взрослых пациентов возросло вдвое по сравнению с прошлой неделей. Но это в пределах нормы.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, чем похожи и что опаснее для украинцев — коронавирус или грипп.

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