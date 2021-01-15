Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Видео / Lifestyle / Истории успеха

В Киеве на пресс-конференции обсудили условия для бизнеса во время локдауна

Отечественный бизнес стремится работать, помогая наполнять государственную казну. О равных условиях работы розничной торговли во время локдауна говорили в Киеве на пресс-конференции. Представители сети Эпицентр говорят, что стремятся к развитию, а не паузе.

Когда останавливается работа крупного торгового бизнеса, тогда, порой не могут работать и небольшие отечественные поставщики, остаются возможностей реализации товаров.

Читайте: Бизнес в Украине начинают штрафовать за посетителей без масок — когда и на сколько

Поэтому сокращают и рабочие места, потому что не все могут держать персонал, как большой бизнес.

Поэтому, как утверждают основатели сети Эпицентр — люди стремятся работать на благо государства. Бесспорно — соблюдая все карантинные требования на всех уровнях.

Потери бизнеса из-за локдауна

Украинские предприниматели страдают от локдауна. Если крупный бизнес еще хоть как-то балансирует, то маленькие предприниматели нынешние ограничения могут не пережить.

Только за первые три дня январского локдауна рестораны потеряли 25% своей ежедневной прибыли, подсчитали эксперты компании Poster.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Рестораны за три дня локдауна в Украине потеряли 25% прибыли
Рестораны за три дня локдауна в Украине потеряли 25% прибыли
Бизнес в Украине начинают штрафовать за посетителей без масок — когда и на сколько
Бизнес в Украине начинают штрафовать за посетителей без масок — когда и на сколько
Надеюсь, что в апреле-мае покончим с карантином — Максим Степанов
Надеюсь, что в апреле-мае покончим с карантином — Максим Степанов
В Черкассах заработал завод по производству медицинских комбинезонов для медиков
В Черкассах заработал завод по производству медицинских комбинезонов для медиков
Курс валют в канун Нового года
Курс валют в канун Нового года
Кабмин изменил условия кредитования для бизнеса
Кабмин изменил условия кредитования для бизнеса
Поддержка малого бизнеса во время коронакризиса — проект от Visa и Rozetka
Поддержка малого бизнеса во время коронакризиса — проект от Visa и Rozetka
Нужно поддержать бизнес: Гройсман призвал власть пойти на диалог с ФЛП
Нужно поддержать бизнес: Гройсман призвал власть пойти на диалог с ФЛП
Вверх Вверх

Нашли ошибку в тексте?

Ошибка