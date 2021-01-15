В Киеве на пресс-конференции обсудили условия для бизнеса во время локдауна

Отечественный бизнес стремится работать, помогая наполнять государственную казну. О равных условиях работы розничной торговли во время локдауна говорили в Киеве на пресс-конференции. Представители сети Эпицентр говорят, что стремятся к развитию, а не паузе.

Когда останавливается работа крупного торгового бизнеса, тогда, порой не могут работать и небольшие отечественные поставщики, остаются возможностей реализации товаров.

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Поэтому сокращают и рабочие места, потому что не все могут держать персонал, как большой бизнес.

Поэтому, как утверждают основатели сети Эпицентр — люди стремятся работать на благо государства. Бесспорно — соблюдая все карантинные требования на всех уровнях.

Потери бизнеса из-за локдауна

Украинские предприниматели страдают от локдауна. Если крупный бизнес еще хоть как-то балансирует, то маленькие предприниматели нынешние ограничения могут не пережить.

Только за первые три дня январского локдауна рестораны потеряли 25% своей ежедневной прибыли, подсчитали эксперты компании Poster.

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