В Киеве наградили победителей пятой юбилейной премии RAU Awards
Кто лучше, чем специалисты определит лучших в сфере? В столице торжественно наградили победителей пятой юбилейной премии RAU Awards. Здесь отметили лучших среди украинских ритейлеров и ТРЦ. Добавили и семь новых номинаций, в частности — лучшие оптики, аптеки, автозаправочные станции, компактные супермаркеты и тому подобное.
Победителей определяли путем голосования экспертного совета, в который вошли первые лица и топ-менеджеры ведущих компаний сферы ритейла и девелопмента.
Также премия RAU Awards отдельно отметила победителей в номинациях Персона года в ритейле, девелопменте и e-commerce.
2021-09-15
Теги: історії успіху, Премія