В Киеве наградили победителей пятой юбилейной премии RAU Awards

Кто лучше, чем специалисты определит лучших в сфере? В столице торжественно наградили победителей пятой юбилейной премии RAU Awards. Здесь отметили лучших среди украинских ритейлеров и ТРЦ. Добавили и семь новых номинаций, в частности — лучшие оптики, аптеки, автозаправочные станции, компактные супермаркеты и тому подобное.

Победителей определяли путем голосования экспертного совета, в который вошли первые лица и топ-менеджеры ведущих компаний сферы ритейла и девелопмента.

Также премия RAU Awards отдельно отметила победителей в номинациях Персона года в ритейле, девелопменте и e-commerce.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.