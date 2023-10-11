В Киеве попрощались с Ниной Матвиенко | Обстрел Никополя | Новости Факты ICTV за 11.10.2023

— Зеленский впервые принял участие в Рамштайне вживую;

— Выступление главы Пентагона Ллойда Остина в Брюсселе;

— Россияне перемещают свою тяжелую технику из Мариуполя на Запорожское направление;

— Leopard 2 – преимущества немецкого танка на фронте;

— Обстрел Никополя 11.10.2023;

— Запрет религиозных организаций, центры которых находятся в РФ;

– В столице провели в последний путь легендарную Нину Матвиенко.

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