Оксана Гутцайт, Ведущая программы Факты
В Киеве попрощались с Ниной Матвиенко | Обстрел Никополя | Новости Факты ICTV за 11.10.2023
— Зеленский впервые принял участие в Рамштайне вживую;
— Выступление главы Пентагона Ллойда Остина в Брюсселе;
— Россияне перемещают свою тяжелую технику из Мариуполя на Запорожское направление;
— Leopard 2 – преимущества немецкого танка на фронте;
— Обстрел Никополя 11.10.2023;
— Запрет религиозных организаций, центры которых находятся в РФ;
– В столице провели в последний путь легендарную Нину Матвиенко.
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