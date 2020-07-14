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Факты / Видео / Украина

В Киеве попрощались с погибшим на Донбассе офицером Тарасом Матвиивым

Сегодня, 14 июля, на Майдане Независимости в Киеве попрощались с погибшим воином Тарасом Матвиивым. На прощание с погибшим солдатом приехали близкие, собратья и командир.

Младший лейтенант 24 бригады имени Короля Даниила героически погиб 10 июля, когда спасал двух братьев из горящего от минометного обстрела блиндажа. Последняя мина оказалась для Тараса смертельной. Он скончался по дороге в больницу. Ему было 31 год.

Воин был единственным ребенком в семье. До войны работал журналистом и разыскивал участников Революции Достоинства. Также собирал помощь для войска, а в 2015 году ушел добровольцем на войну.

Воина похоронят завтра в Жадачиве Львовской области.

Вчера, 13 июля, Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Тарасу звание Героя Украины. Награду получал отец.

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