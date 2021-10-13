В Киеве представили уникальную выставку военной техники

В Киеве на Михайловской площади открылась уникальная выставка военной техники.

Называется мероприятие Цифровое будущее армии. Всего было представлено более полусотни единиц военной техники.

На ней были презентованы дроны-разведчики, роботы-саперы, умные спасательные машины и модернизированные командно-штабные машины, а также новаторские разработки, которые только проходят государственные испытания.

Самыми интересными оказались роботы, которые могут эвакуировать раненых.

— Сейчас у нас проходят внутренние летные испытания, мы уже подтвердили все летные характеристики. Мы надеемся, он будет применяться в ВСУ, потому что это очень нужная вещь, – сказала представительница компании Атлон Авиа Евгения Мисик, представляя один из комплексов.

Также на выставке был представлен уникальный экземпляр — наземная беспилотная роботизированная система. Это устройство способно эвакуировать раненых. Управлять такой системой дистанционно можно в радиусе пяти километров.

По словам менеджера проектов компании по производству наземных беспилотных систем Олега Киселя, вес этого аппарата составляет до 100 кг. При этом весе аппарат может нести 150-200 кг полезной нагрузки.

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