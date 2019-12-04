В Киеве прошла выставка кошек Pro Plan Grand Prix 2019

В столице состоялась самая многочисленная в Украине выставка котов ProPlan Grand Prix.

Организаторы выставки хотят познакомить посетителей с разными породами, чтобы они узнали о преимуществах правильного питания и получили консультацию ветеринарного врача.

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Количество котиков в одном павильоне зашкаливает. Они спят и играют, мыло позируют и беспрекословно влюбляют в себя.

Всего на выставку владельцы привезли более 1,2 тыс. ушастиков из Украины и зарубежья. Среди них есть и уникальные экзотические коты, которых в мире единицы.

Главным призом в гран-при ProPlan стало новенькое авто для владельца самого красивого кота.

Напомним, черный кот приостановил матч по американскому футболу. Комментаторы не растерялись и удачно пошутили по этому поводу.

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