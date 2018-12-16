В Киеве прошел благотворительный вечер в поддержку УКУ

В украинском вузе – самый высокий проходной балл среди других и непривычная для Украины форма финансирования. 75% расходов на все стипендии, коммунальные услуги, зарплату преподавателей, оборудование, общежитие – должны собирать как благотворительные взносы. Накануне в Киеве состоялся одиннадцатый благотворительный вечер в пользу заведения.

В университете обучаются 1700 студентов и работают более 300 преподавателей, есть и иностранные.

Для аукциона среди гостей вечера организаторы подготовили художественные лоты – живопись, графику, скульптуру. Свои работы предоставили известные художники, среди них Павел Маков, Игорь Янович, Николай Малышко.

Смотрите: Картины украинского художника Анатолия Криволапа покупают за 186 тыс. долларов

В благотворительном вечере приняли участие известные украинские бизнесмены и политики, а также высшее украинское католическое духовенство, среди которых и канцлер университета – глава украинской греко-католической церкви – Святослав Шевчук.

Надеялись собрать 9 млн. гривен, а собрали – более 12,5 – это примерно пятая часть годовой потребности учебного заведения.

К слову, успех для каждого! Звездные спортсмены учат плавать особых детей.

Опубликовано Декабрь, 16 в 16:06



Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.