В Киеве частная охрана избила посетителя магазина

В столице частная охрана избила мужчину. Сотрудники фирмы утверждают – виноват сам, потому ворвался в закрытый магазин и спровоцировал охранников, которые приехали на тревожный вызов.

Мужчина же уверяет – все было совсем не так. В тот вечер Игорь Прокопчук пошел в магазин возле своего дома. До закрытия, утверждает, оставалось 10 минут, но было уже закрыто. Продавщица Мария признает – закрылась раньше из-за технической поломки. По ее словам – кто-то начал стучать в дверь, после чего она сказала, что магазин закрыт. Игорь уверяет – снаружи этих слов не слышал. А продавщица испугалась грохота и нажала тревожную кнопку. Через несколько минут приехал экипаж частной охранной фирмы, бойцы которой, по словам Игоря, забрызгали его газом и избили.

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Уже дома Игорь позвонил в полицию и вернулся в магазин с женой и другом – ждать патруль. Вернулась и охрана.

В главном офисе фирмы утверждают, мужчину вытолкали, ибо якобы был нетрезв и ворвался в уже закрытый магазин. Это мол, подтверждает фрагмент видео из нагрудной камеры одного из охранников. Но год там почему-то указан 2019. Впоследствии созывают пресс-конференцию и уже там уверяют – охранники действовали законно. Правоохранители открыли уголовное производство по статье – легкие телесные повреждения.

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Опубликовано Декабрь, 19 в 12:18



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