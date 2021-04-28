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В Киеве стартовал Чемпионат Европы по бадминтону

Впервые в истории в Украине стартовал чемпионат Европы по бадминтону. Эти соревнования должны были состояться еще в 2020 году, но из-за пандемии коронавируса их перенесли.

В этом году в Киев приехали более 200 лучших спортсменов из 36-и стран мира. Среди них многократная чемпионка континента и олимпийская чемпионка из Испании Каролина Марин.

Накануне в борьбу вступило семь из 15 украинских участников. Киевский турнир имеет особое значение. Ведь это последний этап отбора на Олимпиаду в Токио. Здесь сформируется и украинская команда.

Почти гарантировали себе поездку на соревнования наши спортсмены Артем Почтарев и Мария Улитина. Сейчас за лицензию борется Наталья Войцех.

Фактически после этого чемпионата будет окончательно определен список бадминтонистов в Европе, которые будут участвовать в Олимпийских играх в Токио. Чемпионат организован в соответствии со все возможными мерами безопасности и всеми возможными стандартами.

28-й Чемпионат Европы по бадминтону происходит без зрителей и с соблюдением мер безопасности. Все участники по прилету уже дважды сдали ПЦР-тесты.

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Сборная Украины на Чемпионате Европы по бадминтону 2021

Где смотреть Чемпионат Европы по бадминтону

На Badminton Europe TV матчи будут демонстрироваться со стадии 1/32 финала и в 1/8, а на платформе MEGOGO запланированы показы трансляций со стадии четвертьфинала и до финальных соревнований турнира 2 мая.

Больше о Чемпионате Европы по бадминтону 2021 — читайте на Фактах ICTV.

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