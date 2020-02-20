В Киеве стартовал двухдневный международный форум противодействия насилию

В Киеве стартовал двухдневный международный форум противодействию насилию. Статистика в Украине впечатляет: каждая 5 женщина когда-либо испытывала давление. А 70%, несмотря на физические издевательства, продолжают жить со своими обидчиками.

Как быстро наше государство сможет преодолеть домашнее насилие дискутируют чиновники, дипломаты из Британии и Канады, представители фонда ООН.

Присутствует также и первая леди – Елена Зеленская. Подробности – в репортаже Кристины Величанской.

К слову, Факты ICTV рассказывали про первый приговор за домашнее насилие в Киеве.

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