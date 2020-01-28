В Киеве бастуют таксисты: требуют справедливых цен от Uber, Uklon и Bolt

В Киеве бастуют таксисты. Они сплотились против компаний-агрегаторов, таких как Uber, Uklon или Bolt из-за неоправданно низких и несправедливых тарифов, которые те устанавливают и демпингуют таким образом.

Факты уже не раз рассказывали об отечественном рынке такси, который на 80% в тени, нерегулируемый и часто без качественного сервиса и надлежащей безопасности.

С полсотни водителей выстроились в колонну и поехали под офисы конкурентов, чтобы призвать крупных агрегаторов вместе повлиять на власть, чтобы та хоть что-то сделала на пути легализации этого бизнеса. Больше о автопробеге знает Константин Мельников.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как таксистам уберечься от нападения.

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