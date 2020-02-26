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В Киеве открыли 88-й магазин B2B Jewelry

На открытие 88-го магазина компании B2B Jewelry люди собрались еще за час. Некоторые приехали даже из других городов. Люди говорят: не могли пропустить второго столичного открытия.

– Мы не успели на открытие, к сожалению, первого магазина в Киеве. А вот это открытие решили уже окончательно не пропустить. Праздник очень грандиозный. Очень красиво, видно, что оформлено на высоком уровне, – говорит посетительница Ирина.

В компании B2B Jewelry говорят, что до открытия готовились тщательно.

– К этому дню готовились плодотворно, долго, трудно было найти интересное помещение для магазина. Работа была сделана колоссальная, большим коллективом. Люди старались, хотим, чтобы всем понравилось, – отметил руководитель киевского магазина B2B Jewelry Владимир Якимец.

Изюминкой этого дня стал розыгрыш подарков. Главный приз получил Андрей Щека из Николаевской области, специально приехавший на открытие. Поэтому яркие эмоции стали украшением этого дня.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как магазины подготовились ко Дню влюбленных.

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