В Киеве открылись более 1900 участков: как проходит голосование

Участок №221 в центре Киева открылся вовремя. Здесь собираются голосовать не менее 1090 избирателей. На участке присутствуют много наблюдателей, правоохранителей и чрезвычайников.

— Будем следить за порядком, чтобы все прошло по закону и не было никаких провокаций, – говорит наблюдатель Ярослав Симонов.

За 45 минут от открытия участка уже проголосовало несколько десятков человек.

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Всего в столице на 8 утра открылось более 1900 избирательных участков. По предварительным данным туда придут голосовать не менее 2 млн избирателей.

К слову, первые результаты выборов президента будут появляться на сайте ЦИК еще в ночь на 1 апреля.

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