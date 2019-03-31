В Киеве открылись более 1900 участков: как проходит голосование
Участок №221 в центре Киева открылся вовремя. Здесь собираются голосовать не менее 1090 избирателей. На участке присутствуют много наблюдателей, правоохранителей и чрезвычайников.
— Будем следить за порядком, чтобы все прошло по закону и не было никаких провокаций, – говорит наблюдатель Ярослав Симонов.
За 45 минут от открытия участка уже проголосовало несколько десятков человек.
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Всего в столице на 8 утра открылось более 1900 избирательных участков. По предварительным данным туда придут голосовать не менее 2 млн избирателей.
К слову, первые результаты выборов президента будут появляться на сайте ЦИК еще в ночь на 1 апреля.