В Киеве отметили лучшие благотворительные организации
Изменять мир к лучшему новейшими инициативами – и вполне прозрачно для общества. В этом году так работают сто фондов, именно они участники национального рейтинга благотворителей, который проходит в Украине уже в пятый раз.
Лучших выбирали в четырех номинациях. Оценивали реальную денежную помощь, декларируемую и опубликованную в налоговой отчетности.
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Украинская биржа благотворителей лауреаты национального рейтинга благотворителей. Пятикратные победители в различных сферах. В этом году УББ впервые не участники, а соорганизаторы.
Организаторы утверждают – благотворительность это прежде всего доверие, которое заработали годами успешной работы.
К слову, Факты ICTV сообщали о том, что депутат Рады Загорий задекларировал 89 патентов и 1,5 млн гривен благотворительных пожертвованийПодписывайся на нас в Telegram. Следи за оперативными новостями!