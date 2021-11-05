В Киеве водитель Жигулей под действием наркотиков убегал от полиции и устроил три ДТП

В столице владелец Жигулей под действием наркотиков убегал от полиции и устроил три ДТП.

Чудом обошлось без пострадавших.

Полицейские заметили подозрительный автомобиль в лесополосе у Бориспольской трассы и решили проверить. Однако водитель Жигулей начал убегать, сначала по бездорожью, потом возле станции метро Харьковская поехал по встречной полосе, а далее на скорости свыше 100 км/ч протаранил несколько торговых точек и грузовик на Харьковском рынке.

Затем на Днепровской набережной нарушитель ехал на красный свет, но получил удар от Hyundai.

Беглеца перебросило на крышу и выбросило с дороги.

Водитель пытался скрыться уже на своих двоих, но его задержали. Впоследствии он признался — убегал потому, что был под действием наркотиков.

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