В Киеве установят 6 новых скульптур известных художников
Столица обогатится шестью новыми, яркими скульптурами. Над ними уже более полумесяца работают мастера из Канады, Германии, Испании и Украины.
Симпозиум в Киеве – именно таким несколько пафосным словом называют рабочий процесс, посвятили всемирно известному украинскому скульптору Александру Архипенко. Его считают основателем кубизма в этом монументальном искусстве.
За рубежом его творчество знают гораздо лучше, чем дома. Поэтому сейчас Украина делает все, чтобы исправить эту несправедливость.
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Как будут выглядеть работы, окончательно станет ясно 12 октября. После того, с площадки в Выставочном центре, их перевезут в парк. Правда, в какой именно, организаторы пока держат в тайне.
Напомним, со столичными переходами настоящая беда – ими реально страшно ходить. Все время боишься, что на вот-вот что-то упадет, или ночью в темноте нападут.Подписывайся на нас в Telegram. Следи за оперативными новостями!