В Киеве “устал” еще один мост: куски бетона упали на авто
В Киеве посыпался еще один мост. Возле станции метро Осокорки на автомобили, которые двигались, начали падать куски бетона.
Одному – повредило капот и передний бампер. Водитель, к счастью, не пострадал.
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Полицейские аварийный участок огородили. Впрочем, из-за пробок, некоторые автомобилисты продолжали ехать по кускам бетона.
Столичные власти на инцидент отреагировала быстро: мэр Виталий Кличко уволил главу Киевавтошляхмосту – именно он должен был контролировать состояние объекта. Также городской голова поручил обследовать все подобные сооружения в столице.
К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что на мосту в Киеве Mercedes сбил лося.