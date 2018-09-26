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В Киеве появились камеры хранения для собак

У одного из супермаркетов на Оболони установили клетки для животных. Они закрываются на ключ, чтобы четвероногого друга никто не похитил пока хозяин делает покупки.

К тому же, подобные камеры хранения созданы, чтобы собаки, которых покупатели часто привязывают у магазина, не грызлись. Впрочем, зоозащитники не считают подобные клетки – гуманным по отношению к животным.

Кстати в Европе подобные камеры хранения существуют не только в магазинах, но и на парковках, чтобы не держать собаку в автомобиле под замком.

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