В Киеве появились камеры хранения для собак
У одного из супермаркетов на Оболони установили клетки для животных. Они закрываются на ключ, чтобы четвероногого друга никто не похитил пока хозяин делает покупки.
К тому же, подобные камеры хранения созданы, чтобы собаки, которых покупатели часто привязывают у магазина, не грызлись. Впрочем, зоозащитники не считают подобные клетки – гуманным по отношению к животным.
Кстати в Европе подобные камеры хранения существуют не только в магазинах, но и на парковках, чтобы не держать собаку в автомобиле под замком.
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2018-09-26
Теги: Собаки, СупермаркетЕсли вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.