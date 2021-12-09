В Киеве за минувшие сутки из-за гололеда произошло более 100 аварий

В Киеве за прошедшие сутки из-за гололеда на дорогах зарегистрировали 112 сообщений об авариях.

По данным Укргидрометцентра, сегодня на дорогах столицы тоже будет скользко. Утром прогнозируют туман, видимость 200-500 метров, это 1-й желтый уровень опасности.

В патрульной полиции призывают водителей по возможности оставлять машины дома и пользоваться общественным транспортом. Впрочем, из-за ухудшения погодных условий наземный электротранспорт не соблюдает расписание движения.

Накануне дождь и мокрый снег стали причиной обесточивания 148 населенных пунктов в пяти областях Украины.

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