В Киеве заполнены более 82% коек — ведомственные медучреждения отказывают в помощи

В столичных больницах заполнены более 82% коек для больных коронавирусом. Это несмотря на то, что за последние три недели местные власти обустроили дополнительных 1,1 тыс. мест. Большинство пациентов (почти 4 тыс.) — на кислородной поддержке.

Киев просит помочь ведомственные медучреждения — профильные институты, академии медицинских наук, чтобы они также начали заниматься лечением больных коронавирусом. Но там говорят, что это невозможно.

Руководитель Нацакадемии Виталий Цимбалюк рассказал, что они предоставили 90 койкомест, почти все — заняты. Еще могут обустроить 440 мест, но на это нужны деньги, а их не дает ни государство, ни город. В институтах нет ни средств защиты, ни элементарных лекарств, ни аппаратов ИВЛ или концентраторов.

Читайте В Киеве 5 апреля на маршруты выпустят не весь транспорт

С понедельника 5 марта в Киеве будет действовать строгий карантин. Транспортом смогут пользоваться только сотрудники критически важной индустрии. Это медики, спасатели, работники социальной сферы, транспорта, продовольственных магазинов, аптек, коммунальщики и военные.

Пропуска для проезда невозможно оформить лично, этим занимаются только предприятия и организации. Кроме этого, пассажиры должны носить с собой документ, удостоверяющий личность.

Коронавирус в Киеве

По состоянию на 2 апреля в Киеве зафиксировали 1164 новых случаев коронавируса. С начала пандемии в столице заболели 164 605 человек.

За сутки 46 человек умерли от коронавируса. Всего зарегистрировано 3495 летальных случаев. Подробнее, как распространяется коронавирус в Киеве читайте на Фактах ICTV.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.