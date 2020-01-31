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Факты / Видео / Украина / Общество

В Киеве запустят систему, которая будет следить за нарушениями парковки

Нелегальные и тотальные парковки в Киеве – это не только проклятие киевлян и засорения столицы, но и большой бизнес, львиная доля которого незаконна. Если бы водители всех неправильно припаркованных авто заплатили в казну столицы деньги за стоянку в центре – Киев бы стал богатым городом. Машины стоят везде, закрывая проезд, на тротуарах, газонах, вдоль центральных дорог, а также заполняя целые полосы движения.

В будущем в столице планируют запустить новую систему, где специальные камеры будут считывать номерные знаки и фиксировать время стоянки авто. Если водитель сбежит и не заплатит, ему автоматически поступит штраф. А пока что, центр города – это сплошная хаотичная парковка. Некоторые, прибегают к хитрости и самовольно ставят специальные ограничители.

Столица Украины сплошная парковка и близка к транспортному коллапсу. Киев третий в Европе по уровню пробок. В КГГА отчитываются, что за три последних месяца эвакуировали в 10 раз больше неправильно припаркованных машин. Детали в сюжете Натальи Жуковской.

Напомним, столичная власть взялась освобождать центр города от пробок и тотальных парковок в запрещенных местах. На улицах появились новые эвакуаторы, которые за считанные минуты загружают авто и отвозят его на штрафплощадку.

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