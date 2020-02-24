В Киеве запустили сервис Шеф-повар по вызову: цены и список услуг

В Киеве появилась новая услуга, теперь можно заказать ужин от профессионального кулинара у себя дома. Повар купит продукты, приготовит, засервирует стол и уберет свое рабочее место. В меню есть все, что душе угодно, от драников и суши до мастер-классов по открытию устриц и приготовления домашней итальянской пасты.

Кроме застолий, для вас могут устроить мастер-класс, например, по приготовлению мороженого. Цены за услуги стартуют от 100 грн. Платформу создали для того, чтобы дать возможность украинским поварам подзаработать. Ведь, как говорят разработчики, наши кулинары недооценены. Детали в сюжете Натальи Кулик.

Напомним, в Германии фастфуд становится полезным. Теперь там в бутерброды кладут не жирную колбасу, а финики, яблоки, семена тыквы и другие продукты здорового питания.

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