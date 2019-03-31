Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Видео / Украина

В Киеве женщина родила на избирательном участке

Всего в столице с утра заработали 1103 избирательных участка. С опозданием открылось только 2. По предварительным данным, в Киеве должны проголосовать более 2,5 млн избирателей. Массово идти на участки киевляне начали после десяти утра. Из-за чего даже образовались очереди.

Смотрите: Со скандалами и порванными бюллетенями. Как голосует Украина на выборах

А на Подоле на участке, расположенная в роддоме у женщины начались схватки. Свой гражданский долг роженица успела выполнить. Зато, многие в столице не смогли воспользоваться своим правом. Придя на участок они не нашли своих фамилий в списках избирателей.

Но вернуть себя в список можно через суд, советуют в комиссии. Там также призвали киевлян не медлить и идти на участки в течение дня. Чтобы избежать больших очередей перед закрытием.

Ранее Факты ICTV писали, как проходит голосование во Львове.

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Фотосъемка, агитация и отсутствие документов: как проходят выборы 2019
Седьмые выборы президента в Украине: как голосовали кандидаты и кто пройдет во второй тур
На Луганщине мужчина облил бюллетени пивом
Экзит-пол выборы 2019: ожидаем возможного ветра
Выборы 2019: более 1,5 тыс. нарушений и 19 уголовных дел
Факты ICTV опубликуют данные экзит-пола в 20:00
Результаты выборов: в КИУ предупредили о фейковых экзит-полах
Как найти себя в списках избирателей – выборы 2019

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка