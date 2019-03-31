В Киеве женщина родила на избирательном участке

Всего в столице с утра заработали 1103 избирательных участка. С опозданием открылось только 2. По предварительным данным, в Киеве должны проголосовать более 2,5 млн избирателей. Массово идти на участки киевляне начали после десяти утра. Из-за чего даже образовались очереди.

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А на Подоле на участке, расположенная в роддоме у женщины начались схватки. Свой гражданский долг роженица успела выполнить. Зато, многие в столице не смогли воспользоваться своим правом. Придя на участок они не нашли своих фамилий в списках избирателей.

Но вернуть себя в список можно через суд, советуют в комиссии. Там также призвали киевлян не медлить и идти на участки в течение дня. Чтобы избежать больших очередей перед закрытием.

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