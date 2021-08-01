В Киевском метрополитене устроили акцию в поддержку борьбы с раком легких

1 августа отмечают Всемирный день борьбы с раком легких. Болезнь очень коварна, ведь симптомы часто можно спутать с проявлениями других недугов. Единственный способ — вовремя прислушаться к себе и пойти к врачу.

Чтобы привлечь внимание к этой проблеме, в киевской подземке устроили перформанс.

В столичном метро вдруг закашлялся диктор. Это акция в поддержку борьбы с раком легких. И как оказалось, люди знают об этом немного. После этого диктор советует обратиться к врачу.

Диагностика действительно самая большая проблема. Поэтому в год осведомленности об этой болезни организаторы акции устраивают уже четвертое мероприятие, чтобы разъяснить, почему важно идти к врачу. На этот раз выбрали метро.

Болезнь настолько коварна и часто бессимптомная, что обращают на нее внимание только тогда, когда поздно. Ежегодно рак легких диагностируют у 13 тыс. украинцев, 9 тыс. из них в тот же год умирают. 70% из больных обращаются на поздних стадиях.

Длительный кашель, боль в груди, мокрота с кровью, утомляемость, потеря веса или одышка. Это основные симптомы, но есть и немало других, которые можно спутать с любой другой болезнью.

Единственный способ обнаружить болезнь на ранних стадиях — компьютерная томография, ведь флюорография и рентген ее не обнаружат.

Особенно такую ​​процедуру следует делать раз в год тем, кому за 55 — у них риск в десятки раз выше, чем у молодежи.

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