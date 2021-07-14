Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Видео / Украина / Общество
Тетяна Забожко |

В лесах Ровенской области за неделю заблудились три человека

В лесах Ровенской области за неделю заблудились три человека. Случаи участились с началом сезона сбора ягод.

Так, 12-летний мальчик вышел в соседнее село, 80-летняя бабушка бродила по лесу двое суток, а поиски 8-летней Дианки с помощью полиции и лесничих продолжались почти полдня.

Девочка отошла от родных, которые собирали чернику, совсем недалеко, но найти их уже не могла.

Выбраться из лесу ей помогли другие сборщики ягод – ребенок вышел к ним, услышав голоса.

Факты ICTV собрали основные советы, воспользовавшись которыми вам удастся не заблудиться в лесу.

Как не заблудиться в лесу

  • Перед тем, как заходить в лес, стоит отметить, в каком вы населенном пункте.
  • Если местность незнакомая, в лес лучше не заходить вообще.
  • Запомнить указатели с названиями лесничеств, которые есть вдоль трасс и дорог.
  • Обращать внимание на любые особенности, которые помогут сориентироваться по дороге назад (например, на просторную поляну, сломанные деревья, большие муравейники).
  • Не отходить далеко друг от друга.
  • Если все же заблудились, прежде всего, нельзя паниковать.

Фото: Pexels

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Это был несчастный случай: бабушка о ранении внука в Житомирской области
Это был несчастный случай: бабушка о ранении внука в Житомирской области
Стрельба на Житомирщине: подозреваемого в ранении 9-летнего мальчика задержали
Стрельба на Житомирщине: подозреваемого в ранении 9-летнего мальчика задержали
В Житомирской области стреляли в 9-летнего ребенка
В Житомирской области стреляли в 9-летнего ребенка
Полиция задержала гражданина Турции, который сбежал из-под стражи в харьковском суде
Полиция задержала гражданина Турции, который сбежал из-под стражи в харьковском суде
Открыли шкаф дедушки: в Ровенской области осудили мужчину, убившего двух внуков
Открыли шкаф дедушки: в Ровенской области осудили мужчину, убившего двух внуков
Женщине, заморившей голодом своего ребенка, увеличили тюремный срок
Женщине, заморившей голодом своего ребенка, увеличили тюремный срок
Пьянящий аромат и яркие фото: в Ровенской области зацвело лавандовое поле
Пьянящий аромат и яркие фото: в Ровенской области зацвело лавандовое поле
На трассе Киев-Чоп авто со студентами-иностранцами влетело в фуру — двое погибли
На трассе Киев-Чоп авто со студентами-иностранцами влетело в фуру — двое погибли
Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка