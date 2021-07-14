В лесах Ровенской области за неделю заблудились три человека

В лесах Ровенской области за неделю заблудились три человека. Случаи участились с началом сезона сбора ягод.

Так, 12-летний мальчик вышел в соседнее село, 80-летняя бабушка бродила по лесу двое суток, а поиски 8-летней Дианки с помощью полиции и лесничих продолжались почти полдня.

Девочка отошла от родных, которые собирали чернику, совсем недалеко, но найти их уже не могла.

Выбраться из лесу ей помогли другие сборщики ягод – ребенок вышел к ним, услышав голоса.

Факты ICTV собрали основные советы, воспользовавшись которыми вам удастся не заблудиться в лесу.

Как не заблудиться в лесу

Перед тем, как заходить в лес, стоит отметить, в каком вы населенном пункте.

Если местность незнакомая, в лес лучше не заходить вообще.

Запомнить указатели с названиями лесничеств, которые есть вдоль трасс и дорог.

Обращать внимание на любые особенности, которые помогут сориентироваться по дороге назад (например, на просторную поляну, сломанные деревья, большие муравейники).

Не отходить далеко друг от друга.

Если все же заблудились, прежде всего, нельзя паниковать.

Фото: Pexels

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