В лесах Ровенской области за неделю заблудились три человека
В лесах Ровенской области за неделю заблудились три человека. Случаи участились с началом сезона сбора ягод.
Так, 12-летний мальчик вышел в соседнее село, 80-летняя бабушка бродила по лесу двое суток, а поиски 8-летней Дианки с помощью полиции и лесничих продолжались почти полдня.
Девочка отошла от родных, которые собирали чернику, совсем недалеко, но найти их уже не могла.
Выбраться из лесу ей помогли другие сборщики ягод – ребенок вышел к ним, услышав голоса.
Факты ICTV собрали основные советы, воспользовавшись которыми вам удастся не заблудиться в лесу.
Как не заблудиться в лесу
- Перед тем, как заходить в лес, стоит отметить, в каком вы населенном пункте.
- Если местность незнакомая, в лес лучше не заходить вообще.
- Запомнить указатели с названиями лесничеств, которые есть вдоль трасс и дорог.
- Обращать внимание на любые особенности, которые помогут сориентироваться по дороге назад (например, на просторную поляну, сломанные деревья, большие муравейники).
- Не отходить далеко друг от друга.
- Если все же заблудились, прежде всего, нельзя паниковать.
Фото: Pexels
2021-07-14
Теги: дети, Ліс, Национальная полиция, Рівненська область