В Лондоне около миллиона человек вышли на улицы против Brexit

Британцы вышли на массовый марш в Лондоне из-за Brexit.

Требуют провести повторный референдум. По словам организаторов, собралось около миллиона человек. Они стоят на площади перед парламентом Великобритании.

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Кроме требования проведения второго референдума, толпа скандирует лозунги об отставке премьера Терезы Мэй. Между тем петиция на сайте британского парламента об отмене выхода из ЕС набрала уже почти 4,5 миллиона подписей.

Напомним, что премьер Великобритании Тереза Мэй просила об отсрочке до 30 июня. Однако такое условие не устраивает страны ЕС из-за отказа Британии проводить на своей территории выборы в европейский парламент, которые состоятся в конце мая.

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