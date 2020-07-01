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В Луцке непогода повалила знаменитый 200-летний Лесин ясень

В Луцке из-за непогоды упал знаменитый 200-летний Лесин ясень. Он рос под стенами Луцкого замка Любарта.

Под этим ясенем писала стихи Леся Украинка, которая жила в доме рядом. Дереву было 200 лет. В этом году ствол ясеня наклонился, но за его спасение взялись ученые.

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В ближайшее время дерево должны были укреплять. На это выделили из бюджета 100 тыс. грн. Но непогода, к сожалению, сделала свое дело.

Теперь на месте этого ясеня украинские ученые с помощью стимулятора роста попытаются вырастить еще одно такое же подобное дерево.

Также из-за непогоды в Украине случаются несчастные случаи. Во Львовской области во время урагана большое дерево упало на дом. В результате происшествия погибла девушка.

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