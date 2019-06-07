В Луцке разгорелся скандал вокруг демонтажа автогриля

Детективная история в Луцке. Юрий Медко утверждает, что Муниципальная варта украла его автогриль.

Прицеп на колесах человек выставил на продажу и уже нашел покупателя. Но с авторынка машина исчезла. Инспекторы Муниципальной варты его демонтировали и утилизировали. Потому что это мол – киоск.

Автогриль вывозили среди ночи. Мужчина сразу бросился его искать, написав заявление в полицию. Наконец свой транспорт нашел на штрафплощадке, хотел забрать оттуда хотя бы дорогостоящее оборудование. Но потом тот исчез и оттуда.

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В Муниципальной варте убеждают: это киоск и стоять там так долго не имел права, ведь портил вид авторынка. Хотя ни одного протокола за нарушение правил парковки или незаконную торговлю не составили, – говорит мужчина.

На действия муниципалов человек пожаловался в суд, ведь убежден – уничтожать его имущество без его ведома и без решения суда – противоправно. Однако апелляционный суд отказал в удовлетворении иска.

Никаких документов на демонтаж и уничтожение прицепа в департаменте Муниципальной варты не показали. Только решение суда, какой они выиграли.

Мужчина подал кассационную жалобу. Но уже отчаялся. Между тем, в полиции расследуют уголовное производство по факту незаконного демонтажа инспекторами Муниципальной варты 9 объектов.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что в Киеве во время демонтажа МАФов открыли стрельбу.

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