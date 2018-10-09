В Луцке создали зоопарк для травмированных животных и птиц

Бурый медведь наделал изрядного шума 8 лет назад под Луцком. Он выбрался из авто, в котором его перевозили. Косолапого едва удалось поймать – он, как и еще трое спасенных от голода и издевательств медведей поселились в Луцком зоопарке.

Для защищенных бурых, в зоопарке создали целый городок, где теперь ухаживают за восемью красавцами.

Из-за травм птицы не летают и в живой природе их быстро словят хищники. Неравнодушные люди привезли пернатых в зоопарк.

Важно ходят и пеликаны, необычные для Волыни. Одного из них тоже спасли люди.

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Среди спасенных – белочки, летучие мыши, птицы и хищники. Реабилитировать привыкших жить в дикой природе непросто, говорят в зоопарке. Но еще хуже – оставлять их на произвол судьбы. Ведь травмированы и растерянные, они становятся легкой добычей.

Всех спасенных животных, если их удается вылечить – отпускают в дикую природу. Но некоторые остается навсегда.

К слову, Kotik by kotik: как дети спасают бездомных животных.

Опубликовано Октябрь, 09 в 12:19



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