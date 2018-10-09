В Луцке создали зоопарк для травмированных животных и птиц
Бурый медведь наделал изрядного шума 8 лет назад под Луцком. Он выбрался из авто, в котором его перевозили. Косолапого едва удалось поймать – он, как и еще трое спасенных от голода и издевательств медведей поселились в Луцком зоопарке.
Для защищенных бурых, в зоопарке создали целый городок, где теперь ухаживают за восемью красавцами.
Из-за травм птицы не летают и в живой природе их быстро словят хищники. Неравнодушные люди привезли пернатых в зоопарк.
Важно ходят и пеликаны, необычные для Волыни. Одного из них тоже спасли люди.
Смотрите: Чипируют и ищут хозяев: как в Польше спасают бездомных животных
Среди спасенных – белочки, летучие мыши, птицы и хищники. Реабилитировать привыкших жить в дикой природе непросто, говорят в зоопарке. Но еще хуже – оставлять их на произвол судьбы. Ведь травмированы и растерянные, они становятся легкой добычей.
Всех спасенных животных, если их удается вылечить – отпускают в дикую природу. Но некоторые остается навсегда.
К слову, Kotik by kotik: как дети спасают бездомных животных.Подписывайся на нас в Telegram. Следи за оперативными новостями!