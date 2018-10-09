Факты / Видео / Украина / В Луцке создали зоопарк для травмированных животных и птиц/

В Луцке создали зоопарк для травмированных животных и птиц

Бурый медведь наделал изрядного шума 8 лет назад под Луцком. Он выбрался из авто, в котором его перевозили. Косолапого едва удалось поймать – он, как и еще трое спасенных от голода и издевательств медведей поселились в Луцком зоопарке.

Для защищенных бурых, в зоопарке создали целый городок, где теперь ухаживают за восемью красавцами.

Из-за травм птицы не летают и в живой природе их быстро словят хищники. Неравнодушные люди привезли пернатых в зоопарк.

Важно ходят и пеликаны, необычные для Волыни. Одного из них тоже спасли люди.

Смотрите: Чипируют и ищут хозяев: как в Польше спасают бездомных животных

Среди спасенных – белочки, летучие мыши, птицы и хищники. Реабилитировать привыкших жить в дикой природе непросто, говорят в зоопарке. Но еще хуже – оставлять их на произвол судьбы. Ведь травмированы и растерянные, они становятся легкой добычей.

Всех спасенных животных, если их удается вылечить – отпускают в дикую природу. Но некоторые остается навсегда.

К слову, Kotik by kotik: как дети спасают бездомных животных.

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Впился в горло и утащил в кусты: лев набросился на мужчину в сафари-парке (18+)
Тигр провалился под лед на прогулке
Двух новорожденных медвежат нашли на свалке
Леопард
В Индии леопард съел двух детей
Убийство рыси в Карпатах – депутату грозит 3 года
В России мужчина выгуливал леопарда на поводке
В Днепре мужчина спустил на прохожего овчарок. Парень в больнице
В Ирландии короновали козла

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка