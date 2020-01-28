Во Львове две электроопоры раздавили легковушку и повредили троллейбус

Во Львове упали две электроопоры – раздавили легковой автомобиль и зацепили троллейбус. К счастью никто не пострадал.

Инцидент произошел около 12 часов возле конечной остановки общественного транспорта. Поскольку троллейбус был почти пустым, то удалось избежать пострадавших.

Сначала одна опора упала на троллейбус, а затем другая повалилась на легковой автомобиль, ехавший сразу позади.

Причины падения пока неизвестны, в горсовете говорят: опоры новые, никаких работ поблизости не проводилось, ветра нет. Поэтому обещают разобраться.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как Урал снес электроопору на территории части в Хмельницком.

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