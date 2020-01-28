Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Видео / Надзвичайні події

Во Львове две электроопоры раздавили легковушку и повредили троллейбус

Во Львове упали две электроопоры – раздавили легковой автомобиль и зацепили троллейбус. К счастью никто не пострадал.

Инцидент произошел около 12 часов возле конечной остановки общественного транспорта. Поскольку троллейбус был почти пустым, то удалось избежать пострадавших.

Сначала одна опора упала на троллейбус, а затем другая повалилась на легковой автомобиль, ехавший сразу позади.

Причины падения пока неизвестны, в горсовете говорят: опоры новые, никаких работ поблизости не проводилось, ветра нет. Поэтому обещают разобраться.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как Урал снес электроопору на территории части в Хмельницком.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Врачи рассказали о состоянии львовянина с подозрением на коронавирус
Во Львове столкнулись скорая и легковушка – трое пострадавших
Rolls-Royce и Volvo. На какие машины пересаживаются с евроблях украинцы
Honda отзывает почти миллион авто из-за подушек безопасности
Не раскрываются подушки безопасности: Toyota отзовет 3,4 млн авто
Соломия Островская погибла в ДТП возле Житомира
Во Львове столкнулись две легковушки: пострадали трое взрослых и ребенок
В ТРЦ Форум Львов произошел пожар

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка