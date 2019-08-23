Во Львове открыли мемориал памяти Героев Небесной сотни – один из крупнейших в Украине

Во Львове открыли один из крупнейших в Украине мемориалов памяти героев Небесной сотни. Сегодня здесь впервые поднят сине-желтый флаг. Памятное место будет состоять из двух частей. Сейчас готова основная – площадь со стелой, на которой выгравированы имена 107 погибших героев и их портреты. А еще несколько смотровых площадок, с которых будут открываются прекрасные виды на город.

Следующим этапом будет строительство пешеходного моста. По замыслу авторов проекта, на крыше моста вырежут имена героев, сквозь которые в дождливую погоду будет стекать вода, символизировать слезы по погибшим, в солнечную – буквы будут подсвечены естественным светом. На открытие к месту почитания сошлись сотни львовян, бойцов АТО, а родные погибших героев съехались со всей Украины.

Читайте: Герои Небесной Сотни: события, изменившие историю

Это первое в Украине памятное место такого масштаба. Главная стела расположена на холме рядом с Замковой горой. По замыслу архитекторов, такой сдержанно-изысканное пространство лучше передаст дух современности и увековечит память героев Небесной сотни. Торжественное открытие мемориала начали печальной мелодией, под которую провожали погибших во время Революции Достоинства.

Минутой молчания помянули и воинов российско-украинской войны. Люди приехали из разных уголков Украины, чтобы почтить память павших.

Основной материал, из которого сделано стелу – кортен, со временем он меняет фактуру и имеет особую символичность борьбы и горящего огня. А сам знак напоминает баррикаду на Майдане.

К слову, музей на аллее Небесной сотни запретили строить до завершения следствия.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.