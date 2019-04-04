Во Львове открыли первый банк крови для животных

Спасать четвероногих теперь будет легче – во Львове открыли первый на западной территории Украины банк крови для животных. Проект воплотили на базе коммунального предприятия Лев. За почти 300 тыс. гривен приобрели необходимое оборудование и уже тестируют базу потенциальных хвостатых спасателей.

Это может сохранить немало жизней, ведь только в нашем городе ежемесячно от травм или болезней погибают сотни собак. Так как требуют немедленного переливания крови, а взять ее – негде. До сих пор единственный такой банк действовал в столице.

Бонита – уже дважды делилась кровью. Теперь стала дебютным донором первого в городе банка крови для животных. Сначала собаку осматривают и определяют, подходит ли она критериям донора.

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За один раз взять могут до четырехсот миллилитров крови. Для четвероногих доноров это безопасно, уверяют ветеринары. И показывают оборудования в небольшой лаборатории. Здесь и действует банк крови.

Микроскоп, центрифуга – на все нужно было 275 тыс. гривен. Еще в прошлом году начали собирать деньги. С поставщиками полностью не рассчитались, но уже могут спасать жизни.

Для потенциальных четвероногих доноров – формируют специальную онлайн-базу. Так, во Львове зарегистрированы 14 тыс. собак. Владелец, который знает группу крови своего любимца, может указать ее в реестре.

К слову, Факты писали про банк крови для животных: кто может сдать и где.

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