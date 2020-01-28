В Литве будут штрафовать за полиэтиленовые пакеты в магазинах

В Литве будут штрафовать за раздачу бесплатных пластиковых пакетов в магазинах и на рынках. Соответствующее решение принял сейм страны.

Изменения в законы Об охране окружающей среды и Кодекса об административных правонарушениях приняли единогласно. Торговцев, которые бесплатно предлагают пластиковые пакеты для покупок, будут наказывать штрафами до €3 тыс., а за повторное нарушение – до €5 тыс.

Исключение будет касаться только очень легких пакетов для нефасованных продуктов. Все потому, что в зависимости от вида полиэтилена, пакеты разлагаются в земле от 100 до 400 лет.

Напомним, в Днепре разработали биорастворимые пакеты для мусора.

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