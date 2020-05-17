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В Мадриде и Германии прошли протесты против карантина

Мир продолжает осторожно выходить из карантина. Отменяют некоторые ограничения и в США. В стране полтора миллиона зараженных. Однако эпидемия идет на спад. В штате Нью-Йорк, где больных больше всего, в 5 регионах возобновили работу производство и объекты строительства. Жителям города Нью-Йорка разрешили выходить на улицу, но держать дистанцию.

Между тем в Европе протесты против карантина. На улицы Мадрида вышли несколько сотен человек. Они требовали отменить ограничения и запустить экономику. Акции протеста против карантинных ограничений были и в Германии.

Великобритания, где 240 тыс. зараженных, с начала недели ослабляет ограничения, заработал транспорт. А с первого июня в стране откроют школы.

Во Франции и Италии уменьшается количество новых заражений и летальных случаев. Австрия, которая первой в Европе начала ослаблять карантин, с 15 июня откроет границу с Чехией, Словакией и Венгрией. Снять пограничный контроль с 15 июня хочет и Германия. Если будет согласие всех государств, ограничения на поездки отменят между Германией, Австрией, Швейцарией и Францией.

Факты ICTV ранее писали про количество больных на 17 мая.

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