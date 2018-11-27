В Мариуполе усилен режим охраны – на улицах и дорогах проверки

В Мариуполе все военные подразделения приведены в полную боевую готовность. На усиленном режиме и отряды национальной полиции. Патрулями осуществляются проверки на улицах и дорогах.

Под личный контроль взяты основные региональные инфраструктурные объекты.

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По данным Государственной пограничной службы Украины, контрольно-пропускные пункты Новотроицкое и Гнутово, расположенные на Приморском направлении, пока работают в штатном режиме.

– Подразделения государственной пограничной службы Украины Объединенных сил выполняют задачи в соответствии с определенными планов, по усиленному варианту. Все КПВВ на линии разграничения функционируют в штатном режиме, в соответствии с осенним графиком. Корабельно-катерный состав Мариупольского отряда морской охраны – несет службу в определенных районах Азовского моря, в готовности к действиям, – отметил помощник начальника Донецко-Луганского регионального управления ГПС Украины Олег Личковский.

Корабельный состав пограничной морской охраны начал боевые дежурства в акватории Азовского моря.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что РФ готовит захват Мариуполя и Бердянска.

Опубликовано Ноябрь, 27 в 10:52



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