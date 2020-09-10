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Факты / Видео / LOL

В Мариуполе водитель съела постановление, чтобы не платить 51 грн штрафа

В Мариуполе женщина-водитель, на которую полиция составила постановление о нарушении, решила съесть документ.

Таким образом она хотела избежать штрафа в 51 грн за то, что ехала не пристегнутой.

На видео с камеры патрульных зафиксировано, как полицейские объясняют водителю ее нарушения и просят поставить подпись под постановлением.

Вместо женщина пытается ее проглотить.

Камеры видеофиксации нарушений ПДД

С 1 июня заработала система автоматической видеофиксации нарушений правил дорожного движения.

В Киеве и Киевской области установили 50 камер, которые фиксируют правонарушения в местах концентрации ДТП с тяжелыми последствиями.

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