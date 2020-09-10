В Мариуполе водитель съела постановление, чтобы не платить 51 грн штрафа
В Мариуполе женщина-водитель, на которую полиция составила постановление о нарушении, решила съесть документ.
Таким образом она хотела избежать штрафа в 51 грн за то, что ехала не пристегнутой.
На видео с камеры патрульных зафиксировано, как полицейские объясняют водителю ее нарушения и просят поставить подпись под постановлением.
Вместо женщина пытается ее проглотить.
Камеры видеофиксации нарушений ПДД
С 1 июня заработала система автоматической видеофиксации нарушений правил дорожного движения.
В Киеве и Киевской области установили 50 камер, которые фиксируют правонарушения в местах концентрации ДТП с тяжелыми последствиями.
2020-09-10