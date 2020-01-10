В Мексике произошло извержение вулкана Попокатепетль

В Мексике произошло извержение самого активного в стране вулкана Попокатепетль.

Системы мониторинга зафиксировали почти 300 так называемых выдохов, состоящие из водяного пара, вулканических газов и пепла. Также произошел взрыв, в результате которого столб пепла поднялся на 3 километра. Вулкан проснулся в конце декабря. Накануне фиксировали новые вспышки активности. Это второй по величине вулкан в Мексике, он расположен в 50 километрах от столицы страны.

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