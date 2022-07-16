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В Минэкономике рассказали о реальном положении вещей на рынке труда и озвучили количество безработных в Украине

Вадим Карпьяк Ведущий программы «Свобода слова»

Заместитель министра экономики Украины Татьяна Бережная рассказала о количестве безработных в Украине, о рынке труда и законопроектах Верховной Рады.

На сегодняшний день количество безработных лиц в Украине составляет 310 тысяч человек. Мы должны сказать, что эта цифра по сравнению с цифрой в этот же период в прошлом году уменьшилась на 8%. Конечно, мы связываем это с тем, что большое количество людей уехало за границу или находится на оккупированных территориях.

Татьяна предоставила информацию о реальном положении вещей на рынке труда и объяснила, какие существуют программы от правительства для создания новых рабочих мест.

Мы рады сообщить, что запустились грантовые программы для начала собственного дела, а также гранты на садоводство, на теплицы, на перерабатывающие предприятия. И собственно программы, которые уже анонсированы, они направлены на то, чтобы создавать рабочие места. Именно они участвуют в процессе создания рабочих мест.

К тому же заместитель министра добавила про бюджет государства на грантовую программу, их поступления из резервного фонда государственного бюджета и, что можно сделать, чтобы получить финансирование.

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