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В городах объявили чрезвычайную ситуацию: в Китае рекордные снегопады

Людмила Богданова редактор ленты

Северо-восточные регионы Китая страдают от рекордных снегопадов. В нескольких городах была объявлена ​​чрезвычайная ситуация.

На выходных резко упала температура. Мороз и сильный ветер повлекли за собой обрывы электросетей. Из-за непогоды на дорогах образовались многокилометровые пробки.

Расчищать улицы вышли помогать волонтеры. Снежный шторм в Китае в конце октября назвали самым продолжительным более чем за 50 лет. Синоптики говорят, что такие резкие перепады погоды участились из-за глобальных изменений климата.

В то же время, Индию охватили масштабные наводнения, в частности в южном штате Андхра-Прадеш. По данным местных СМИ, в результате наводнений на территории страны погибли по меньшей мере 30 человек, однако количество жертв может быть гораздо больше.

Тысячи людей остались без домов, вода заблокировала движение по автомобильным трассам, из-за чего спасатели не могут помочь пострадавшим.

Военные сбрасывают местным жителям еду и воду с вертолетов.

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