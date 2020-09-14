В городе пусто: как Трускавец страдает из-за запрета на въезд иностранцам

На рецепции одного из отелей Трускавца сейчас пусто. Ключи чуть ли не от всех номеров на своих местах.

После провалившегося из-за карантина сезона весна-лето в городе-курорте изрядно ждали осенний аншлаг. В частности, туристов из-за рубежа. Но запрет Кабмина на въезд иностранцев от 28-го августа все изменил.

Для небольшого города, живущего за счет отдыхающих, отсутствие иностранных туристов означает пустую казну. В бюджете Трускавца, только за первые четыре месяца 2020 года уже недосчитываются 50 млн грн.

Госагентство по развитию туризма ранее обращалось в Кабмин с просьбой отменить или смягчить запрет на въезд иностранцев, но их не услышали. Теперь надеются, помогут гранты.

Но грантовую систему помощи в профильной ассоциации туроператоров всерьез не воспринимают. Потому что непонятным остается — кто же получит эту доплату.

Украина закрыла въезд иностранцам

С 00.00 28 августа вступил в силу запрет Кабинета министров на въезд в Украину иностранцев. Он будет действовать до 28 сентября.

26 августа на заседание Кабмин принял постановление №641, в которой запретил въезд для иностранцев в Украину с 29 августа.

Но вечером 27 августа, чиновники внесли изменения и постановление вступило в силу днем раньше — 28 августа.

Премьер-министр Денис Шмыгаль объяснил, что правительство собиралось на внеочередное заседание 27 августа, чтобы уточнить замечания граждан о том, кто из иностранцев сможет въезжать в Украину.

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