В Молдове упал российский Шахед! 50 килограммов взрывчатки | Новости Факты ICTV за 12.02.2024

— Президент Украины провел первое заседание ставки с обновленным военным руководством.

— Сгорели в собственном доме: в Харькове сегодня попрощались с семьей Путятиных.

— Оккупанты ударили по Селидово: ранены три человека.

— В Харькове открыли бесплатную школу строителей.

— Денис Шмыгаль вместе с командой МВФ обсудил реформы и финансирование Украины.

— Российский дрон упал на территорию Молдовы.

— Полиция предъявила подозрение российским оккупантам, которые удерживали людей в морозильной камере в Гостомеле.

— О матери, как дождалась возвращения своего сына из плена.

— Полиция задержала подозреваемого в умышленном убийстве заместителя мэра Никополя.

— В реке Тиса существенное поднятие воды: пограничники предупредили уклонистов.

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