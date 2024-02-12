В Молдове упал российский Шахед! 50 килограммов взрывчатки | Новости Факты ICTV за 12.02.2024
— Президент Украины провел первое заседание ставки с обновленным военным руководством.
— Сгорели в собственном доме: в Харькове сегодня попрощались с семьей Путятиных.
— Оккупанты ударили по Селидово: ранены три человека.
— В Харькове открыли бесплатную школу строителей.
— Денис Шмыгаль вместе с командой МВФ обсудил реформы и финансирование Украины.
— Российский дрон упал на территорию Молдовы.
— Полиция предъявила подозрение российским оккупантам, которые удерживали людей в морозильной камере в Гостомеле.
— О матери, как дождалась возвращения своего сына из плена.
— Полиция задержала подозреваемого в умышленном убийстве заместителя мэра Никополя.
— В реке Тиса существенное поднятие воды: пограничники предупредили уклонистов.
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