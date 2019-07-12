В Москве отпустили полсотни крымских татар, задержанных за акцию против репрессий

В Москве этой ночью отпустили полсотни крымских татар, которых задержали у здания Верховного суда.

Однако Россия угрожает им штрафом от пяти до 10 тыс. гривен. По этим протоколам состоится заседание в конце месяца.

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Напомним, накануне полсотни активистов организовали несколько протестов в Москве против репрессий в отношении крымских татар. Правоохранители загрузили всех в автобусы и увезли в участки полиции.

К слову, в Москве на Красной площади задержали крымскотатарских активистов, вышедших на акцию против уголовных дел в отношении представителей их народа.

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