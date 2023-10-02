В Москве слили адреса офицеров ФСБ и ГРУ | Новости Факты ICTV за 02.10.2023
— Сегодня, 02.10.23, авиация ВСУ нанесла 11 ударов по районам сосредоточения оккупантов;
— Оккупанты обстреляли Купянск на Харьковщине, пострадали 2 человека;
— В Киеве проходит заседание Совета министров иностранных дел Евросоюза;
— В Киеве СБУ задержала агента ФСБ, который собирал разведданные о спецподразделениях ВСУ;
— Оккупанты обстреляли Никополь, ранен мужчина, есть масштабные разрушения;
— О работе экипажа дронов под Купянском;
— В Москве опубликовали адреса ФСБ и ГРУ;
— На Николаевщине восстанавливают дома после обстрелов оккупантов;
— Дания откроет офис посольства в Николаеве, чтобы помочь отстроить город;
— На Львовщине реконструируют заброшенный костел прошлого века;
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