В Москве слили адреса офицеров ФСБ и ГРУ | Новости Факты ICTV за 02.10.2023

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В Калиновке Винницкой области есть попадания после атаки дронов: что говорят в горсовете

Массированная атака Черкасской области: РФ попала в промышленную инфраструктуру Умани

Упали все смонтированные пролеты: в Киеве развалился Дегтяревский мост на Шулявке

Каждый является защитником Украины: почему 1 октября можно считать общенациональным праздником

Военный учет женщин, штрафы для ФЛП и новая дата Дня защитников: изменения с 1 октября