Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Видео / Украина

В Николаеве семье умершей от Covid-19 врача не выплачивают компенсацию

В Николаеве семейного врача Галину Колянчикову отказываются признавать умершей от профессионального заболевания, а поэтому ее семья не может получить компенсацию. Родные умершей потратили на ее лечение около 80 тыс. грн.

65-летняя Галина работала семейным врачом и умерла от отека легких, который возник из-за коронавируса. На четвертый день болезни рентген показал двустороннюю пневмонию у медика, а четыре дня спустя женщину в тяжелом состоянии доставили в больницу, но не спасли.

Читайте: Военным медикам будут выплачивать премии за лечение больных Covid-19

Специальная комиссия, которая расследовала дело медика, установила — женщина заразился не на работе, а от мужа.

Галина Колянчикова была в группе риска из-за сахарного  диабета, принимать пациентов с температурой в центре первичной медико-санитарной помощи, говорят, ей запрещали.

Санитарные врачи Госпродспоживслужбы, которые принимали участие в расследовании, выяснили: за неделю до болезни она приняла двух пациентов с коронавирусом. Поэтому, скорее всего, заразилась на рабочем месте.

Смерть семьи медиков на Львовщине

На Львовщине умерла семья врачей Сокальской районной центральной больницы от коронавируса.

С разницей в один день от осложнений, вызванных Covid-19, умерли супруги Анна и Богдан Городенчуки.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Возможное ужесточение мер в Украине и штрафы в Испании: коронавирус 17 ноября
Возможное ужесточение мер в Украине и штрафы в Испании: коронавирус 17 ноября
ММКИ снабжает больницы Мариуполя кислородом для пациентов с Covid-19
ММКИ снабжает больницы Мариуполя кислородом для пациентов с Covid-19
Хакеры разместили флаг “ЛНР” на сайте Николаевской ОГА
Хакеры разместили флаг “ЛНР” на сайте Николаевской ОГА
После выздоровления 10% людей могут передавать коронавирус
После выздоровления 10% людей могут передавать коронавирус
В Украине введут автоматические штрафы за нарушение самоизоляции
В Украине введут автоматические штрафы за нарушение самоизоляции
На данный момент нет необходимости разворачивать мобильные госпитали — Шмыгаль
На данный момент нет необходимости разворачивать мобильные госпитали — Шмыгаль
Малиновский сдал положительный тест на Covid-19
Малиновский сдал положительный тест на Covid-19
Болезнь не отошла: знаменитости, переболевшие коронавирусом
Болезнь не отошла: знаменитости, переболевшие коронавирусом
Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка