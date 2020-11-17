В Николаеве семье умершей от Covid-19 врача не выплачивают компенсацию

В Николаеве семейного врача Галину Колянчикову отказываются признавать умершей от профессионального заболевания, а поэтому ее семья не может получить компенсацию. Родные умершей потратили на ее лечение около 80 тыс. грн.

65-летняя Галина работала семейным врачом и умерла от отека легких, который возник из-за коронавируса. На четвертый день болезни рентген показал двустороннюю пневмонию у медика, а четыре дня спустя женщину в тяжелом состоянии доставили в больницу, но не спасли.

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Специальная комиссия, которая расследовала дело медика, установила — женщина заразился не на работе, а от мужа.

Галина Колянчикова была в группе риска из-за сахарного диабета, принимать пациентов с температурой в центре первичной медико-санитарной помощи, говорят, ей запрещали.

Санитарные врачи Госпродспоживслужбы, которые принимали участие в расследовании, выяснили: за неделю до болезни она приняла двух пациентов с коронавирусом. Поэтому, скорее всего, заразилась на рабочем месте.

Смерть семьи медиков на Львовщине

На Львовщине умерла семья врачей Сокальской районной центральной больницы от коронавируса.

С разницей в один день от осложнений, вызванных Covid-19, умерли супруги Анна и Богдан Городенчуки.

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