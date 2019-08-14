В Николаеве загорелся локомотив Интерсити Херсон-Киев

13 августа, в 17.30 вечера, локомотив Интерсити сообщением Херсон-Киев вспыхнул на вокзале Николаева.

Тушить пожар приехали 12 человек личного состава ГСЧС и три единицы техники. Дополнительно привлекли пожарный поезд от железнодорожного вокзала.

Дымила кабина тепловоза и генераторный отсек.

Локомотив сразу отцепили и отогнали на безопасное расстояние.

Около 18.00 пожар был ликвидирован. Никто не пострадал.

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Впоследствии привезли новый локомотив и пассажиров отвезли в Киев.

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