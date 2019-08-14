В Николаеве загорелся локомотив Интерсити Херсон-Киев
13 августа, в 17.30 вечера, локомотив Интерсити сообщением Херсон-Киев вспыхнул на вокзале Николаева.
Тушить пожар приехали 12 человек личного состава ГСЧС и три единицы техники. Дополнительно привлекли пожарный поезд от железнодорожного вокзала.
Дымила кабина тепловоза и генераторный отсек.
Локомотив сразу отцепили и отогнали на безопасное расстояние.
Около 18.00 пожар был ликвидирован. Никто не пострадал.
Читайте: Укрзализныця откроет онлайн-продажу билетов на все поезда в Польшу
Впоследствии привезли новый локомотив и пассажиров отвезли в Киев.
Ранее Факты ICTV писали, что Укрзализныця уже открыла продажу билетов на 18 поездов к популярным морским курортам.
2019-08-14
Теги: Інтерсіті, Новости НиколаеваЕсли вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.