У наместника Киево-Печерской лавры прошли обыски – причина

СБУ обыскивает жилье наместника Киево-Печерской лавры – митрополита Павла Лебедя.

По словам правоохранителей, следственные действия проводят по делу о разжигании межконфессиональной розни. На сайте УПЦ Московского патриархата написали – в 9 утра на территорию подсобного хозяйства Киево-Печерской Лавры в селе под Киевом прибыли три автобуса с правоохранителями. Накануне митрополит Павел заявлял о давлении на себя.

Владыка Украинской православной церкви Московского патриархата Павел, в миру Лебедь известный дружбой с Партией регионов и лично с Виктором Януковичем. Не поддерживал Революции достоинства, а сейчас активно выступает против предоставления Украинской церкви автокефалии и критикует Вселенского патриарха Варфоломея.

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У настоятеля Лавры страсть к дорогим автомобилям и недвижимости. Имение, где побывали журналисты, пытался два года назад продать за 34 млн гривен. Правда адвокат Александр утверждает, митрополит здесь не живет, мужчина называет себя не защитникам владыки, а тех людей, которые живут в этом доме.

К слову, томос Украина может получить уже в декабре. Факты ICTV рассказывают, кто возглавит единую церковь в Украине и кому перейдут церкви, которые находятся в собственности Московского патриархата.

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