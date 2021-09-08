В Нидерландах заслушали родственников погибших в авиакатастрофе MH17

В Нидерландах продолжают слушания по судебному делу о сбитом над Донбассом Boeing-777, выполнявшим рейс МН17. На этот раз слово предоставили близким и родным погибших, которые рассказали суду о последствиях трагедии для них.

Риа ван дер Стин выступала первой в суде и процитировала диссидента Александра Солженицына — на русском. Чтобы ее услышали прежде всего россияне. И те, кто прислушивается к путинскому режиму. Риа потеряла в авиакатастрофе, своих родителей.

— Я помню, как поступило сообщение, что моего отца идентифицировали. А знаете как? По части кости его руки, длиной два сантиметра — это все, что нашли. А мой папа был ростом более двух метров. А среди остатков — нашли только маленький кусочек, — сказала она.

Прошло семь лет, а боль потери не ослабевает в семьях погибших до сих пор. Риа, как и остальные родные, не имеют никаких сомнений, что именно Москва виновата в убийстве 298 человек, находившихся на борту.

Всего в суде заслушают более 90 родственников жертв — из Нидерландов, Австралии, Малайзии, Индонезии и Канады. Ведь именно граждане этих стран — среди жертв погибших в катастрофе MH17. Процесс рассмотрения дела по существу продлится три недели. Его делят на несколько этапов. Высказаться дадут всем. Для тех, кто не сможет приехать на заседание лично — предоставляют доступ через интернет в онлайн-режиме.

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Джеймс Ризк, который потерял родителей, взял слово из Австралии.

— Каждый видит как ведет себя Россия по этому делу. Какую дезинформацию распространяет Россия, и как Россия отвергает все обвинения и отрицает свою причастность, — рассказал он.

Родственники не верят, что причастных к сбиванию Boeing-777 в конце концов накажут, несмотря на выводы международной следственной комиссии, которые четко доказали, что самолет был сбит из зенитно-ракетного комплекса Бук, завезенного из России.

В июне 2019 года назвали имена четырех подозреваемых, которые считаются причастными к транспортировке и боевого применения Бука. Среди них трое граждан России и один гражданин Украины. В частности, и бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны ДНР Игорь Гиркин, он же Стрелков.

— Семь лет назад вы разбили мою семью и выбрали самый страшный способ, который только можно себе представить. Семь лет спустя я твердо решила, что вы никогда, никогда не сломаете моего духа, способности жить и любить так, как этого хотели бы мои дорогие родители, — сказала в суде Ванесса Ризк, которая также потеряла родителей в ававиакатастрофи.

Всех своих граждан Россия сейчас очень “охраняет” от международного следствия. Еще перед началом заседания судья, председательствующий Хендрик Стейнгаюс сообщил, что Москва отказала в допросе трех обвиняемых россиян. А Украина сообщила, что ей неизвестно местонахождение четвертого обвиняемого, гражданина Украины Леонида Харченко, который воевал на стороне так называемой ДНР.

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Приговор Окружной суд Гааги должен обнародовать в конце 2022 года. И как Россия не пытается переложить вину на Украину — еще в феврале в Нидерландах заявили, что для этого нет никаких оснований. Так, тогда в июле 2014 года, когда был сбит рейс МН17, у боевиков на Донбассе не было такого вооружения. Кроме того, Киев не имел информации, что воздушное пространство в опасности для международных рейсов.

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