В Германии стартовал Берлинале: какие фильмы покажет Украина
В немецкой столице стартовал 72 кинофестиваль Берлинале. Он продлится с 10 по 20 февраля. Мероприятие проходит под лозунгом Меньше политики, больше любви.
Этот фестиваль считается одним из самых престижных рядом с Каннским и Венецианским. Из-за пандемии киносмотр продлится всего шесть дней.
Доступ публики ограничат и потребуют сертификат о вакцинации и негатвный тест на коронавирус.
В течение фестиваля покажут 256 фильмов из 69 стран.
Международное жюри фестиваля возглавил американский режиссер М. Найт Шьямалан.
За главные награды фестиваля – золотого и серебряного медведей – будут бороться 18 фильмов из 15 стран.
Открывает фестиваль фильм Петер фон Кант французского режиссера Франсуа Озона.
От Украины покажут две картины в смежных программах.
Это лента Клондайк Марины Эр Горбач – о сбитом над Донбассом Boeing MH-17.
И документальный фильм Терриконы Тараса Томенко – о жизни детей в прифронтовой зоне на Востоке Украины.