В Германии стартовал Берлинале: какие фильмы покажет Украина

В немецкой столице стартовал 72 кинофестиваль Берлинале. Он продлится с 10 по 20 февраля. Мероприятие проходит под лозунгом Меньше политики, больше любви.

Этот фестиваль считается одним из самых престижных рядом с Каннским и Венецианским. Из-за пандемии киносмотр продлится всего шесть дней.

Доступ публики ограничат и потребуют сертификат о вакцинации и негатвный тест на коронавирус.

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В течение фестиваля покажут 256 фильмов из 69 стран.

Международное жюри фестиваля возглавил американский режиссер М. Найт Шьямалан.

За главные награды фестиваля – золотого и серебряного медведей – будут бороться 18 фильмов из 15 стран.

Открывает фестиваль фильм Петер фон Кант французского режиссера Франсуа Озона.

От Украины покажут две картины в смежных программах.

Это лента Клондайк Марины Эр Горбач – о сбитом над Донбассом Boeing MH-17.

И документальный фильм Терриконы Тараса Томенко – о жизни детей в прифронтовой зоне на Востоке Украины.

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