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В Германии украинцы заставили мужчину снять футболку с символикой “ДНР”

Неравнодушные украинцы помешали пропаганде “ДНР” в Германии.

В городе Ульме, в очереди в супермаркете наши соотечественники неожиданно для себя увидели мужчину в футболке с символикой сепаратистского формирования.

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Мужчине, как оказалось, из Боснии – сделали замечание. Тот не отреагировал.

Очевидцы пытались вызвать полицию, но те сказали – приходите в участок, пишите заявление.

Тогда украинцы самостоятельно заставили мужчину снять позорную футболку и хотели ее забрать. Но сторонник террористов быстро убежал вместе с ней.

Ранее Факты ICTV писали о спецназе РФ, который потерпел неудачу, когда штурмовал открытое окно.

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