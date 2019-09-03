В Германии украинцы заставили мужчину снять футболку с символикой “ДНР”
Неравнодушные украинцы помешали пропаганде “ДНР” в Германии.
В городе Ульме, в очереди в супермаркете наши соотечественники неожиданно для себя увидели мужчину в футболке с символикой сепаратистского формирования.
Смотрите: В Германии мужчина попал в тюрьму в первый день на свободе – из-за шампанского
Мужчине, как оказалось, из Боснии – сделали замечание. Тот не отреагировал.
Очевидцы пытались вызвать полицию, но те сказали – приходите в участок, пишите заявление.
Тогда украинцы самостоятельно заставили мужчину снять позорную футболку и хотели ее забрать. Но сторонник террористов быстро убежал вместе с ней.
Ранее Факты ICTV писали о спецназе РФ, который потерпел неудачу, когда штурмовал открытое окно.